От Штрауса до ABBA: новая программа рождественского концерта

В январе в Челябинском театре оперы и балета состоится традиционный «Рождественский бал». Солисты оперы и симфонический оркестр исполнят не только произведения Иоганна Штрауса, но и неожиданные композиции.
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