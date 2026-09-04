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Царьград

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ЦИК: десять пунктов для голосования откроют у границ с Европой

ЦИК: десять пунктов для голосования откроют у границ с Европой

Член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил, что в Калининградской, Псковской и Ленинградской областях у погранпереходов с Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией будут открыты 10 избирательных участков для голосования в Госдуму.

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