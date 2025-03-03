В речи Зеленского заметили изменения после скандала в Белом доме

REUTERS/Carlos Jasso Украинский президент Владимир Зеленский после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом в Овальном кабинете не стал общаться на английском языке с журналистами во время пресс-коференции на саммите Евросоюза (ЕС) в Лондоне, сообщает Sky News.