Какие машины подорожали и какие подешевели в начале сентября

На минувшей неделе прайс-листы автомобильных дистрибьюторов снова не остались без изменений. Эксперт Олег Мосеев совместно с CARgument проследил за обновлениями в период с 31 августа по 4 сентября.
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