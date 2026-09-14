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RT Russia

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Пострадали мирные жители: за ночь над 11 регионами России сбили 399 украинских БПЛА

Пострадали мирные жители: за ночь над 11 регионами России сбили 399 украинских БПЛА

В ночь на 14 сентября силы ПВО сбили 399 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. По данным ведомства, дроны перехватили над 11 регионами и Чёрным морем.

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