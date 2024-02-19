WP: европейцы готовят альтернативы НАТО из-за страха перед победой Трампа

Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут заменить или дополнить НАТО, так как существуют опасения, что Дональд Трамп может стать президентом Соединенных Штатов и сократить поддержку альянса.
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