Си Цзиньпин поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Пекин, 3 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму То Ламу, поздравив его с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/.
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