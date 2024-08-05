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Китай

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Си Цзиньпин поздравил То Лама с избранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Пекин, 3 августа /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в субботу направил телеграмму То Ламу, поздравив его с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/.

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