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Царьград

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Спецпосланник Трампа Коул ответил на требование Лукашенко "вернуть должок"

Спецпосланник Трампа Коул ответил на требование Лукашенко "вернуть должок"

Коул пообещал вернуть Беларуси $43 млн, «застрявшие» в Citibank.США отреагировали на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости разморозить белорусские средства, заблокированные в американском банке.

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