Священнослужитель: «сволочи неблагодарные будут наказаны жесточайшим образом»

Протоиерей Андрей Ткачёв, известный своими неоднозначными высказываниями, снова «отличился». На этот раз в его проповеди прозвучало сравнение тех, кто сегодня на Новый год покупает фейерверки со свиньями.
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