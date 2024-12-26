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Священнослужитель: «сволочи неблагодарные будут наказаны жесточайшим образом»

Священнослужитель: «сволочи неблагодарные будут наказаны жесточайшим образом»

Протоиерей Андрей Ткачёв, известный своими неоднозначными высказываниями, снова «отличился». На этот раз в его проповеди прозвучало сравнение тех, кто сегодня на Новый год покупает фейерверки со свиньями.

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