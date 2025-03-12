Краска оттенка Sweet Treats, Little Greene. Теплые, нейтральные и коричневые оттенки Коричневые оттенки уже не первый год становятся источником вдохновения для дизайнеров и декораторов — на фоне быстрого темпа жизни люди все больше обращаются к натуральной гамме, стремясь к спокойствию и умиротворению.