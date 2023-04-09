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Военкор RT Мурад Гадзиев: в Артёмовске украинские войска несут значительные потери

Военный корреспондент RT Мурад Гадзиев в субботу, 8 апреля, вечером сообщил, что украинский войска в Артёмовске несут большие потери в столкновениях с российскими подразделениями.

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