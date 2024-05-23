Дмитрий Тарасов рассказал о переезде в дом, который строил для Ольги Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов поделился своими планами на будущее. Анастасия Костенко с мужем этой весной продали дом, который футболист начинал строить еще с Ольгой Бузовой, и переехали с четырьмя детьми в другой коттедж.
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