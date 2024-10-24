Михалков душевно отметил 79-летие в окружении детей и внуков

В Сети появились кадры из ресторана, где проходил банкет. Никите Михалкову исполнилось 79 лет Социальные стеиНикита Михалков на днях собрал в одном из столичных ресторанов всех членов своей большой семьи по особому поводу.
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