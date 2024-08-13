На Балтфлоте начался учебный сбор с офицерами — выпускниками 2024 года

Организационно-методический сбор с лейтенантами — выпускниками 2024 года начался в Доме офицеров Балтийского гарнизона, сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны России 13 августа на официальном интернет-портале.
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