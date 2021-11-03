Американка после комы заговорила с русским акцентом

Жительница Лос-Анджелеса вышла из комы и заговорила сначала с британским, затем с французским, потом с русским, а в итоге с новозеландским акцентом.
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