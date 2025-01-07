Театр абсурда
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Театр абсурда

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В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

Коротко про 5 января   Главным событием дня стал контрхрюк парнокопытных шумеров в Курской губернии, заставивший военкуровских срочносборщиков бегать по кругу и усираясь визжать "всё пропало!", при этом сдавая целые города и сёла вислоухому стаду.

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Комментарии
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Андрей
Почему матерился? Ответ очень простой! Когда вам яйца прищемят, то думаю, что вы тоже вспомните русский матерный....
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11 час.
Леонид Руси
Резкие эмоциональные и презрительные высказывания, многословие, признак опьянения... Не зря же в китайской классической книге перемен сказано... - Лишь молчание могуче, всё же иное есть слабость...
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10 час.
Анна Лисовская
Не Клоун вас обокрал, а Байден с дерьмократами. Клоун не гений, он просто оказался в нужное время, в нужном месте. Гений-это тот, кто обворует вас, а вы и не заметите. А этот с трибун орет-Дайте, дайте, чтоб я мог украсть!
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