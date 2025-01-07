В офисе Зеленского рассказали, почему тот матерился в интервью

Почему матерился? Ответ очень простой! Когда вам яйца прищемят, то думаю, что вы тоже вспомните русский матерный....

Резкие эмоциональные и презрительные высказывания, многословие, признак опьянения... Не зря же в китайской классической книге перемен сказано... - Лишь молчание могуче, всё же иное есть слабость...

Анна Лисовская

Не Клоун вас обокрал, а Байден с дерьмократами. Клоун не гений, он просто оказался в нужное время, в нужном месте. Гений-это тот, кто обворует вас, а вы и не заметите. А этот с трибун орет-Дайте, дайте, чтоб я мог украсть!