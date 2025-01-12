Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Десантник ВСУ, радовавшийся взятию «Пятерочки» в Судже, попал в плен

Десантник ВСУ, радовавшийся взятию «Пятерочки» в Судже, попал в плен

Украинский военный, который летом посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, попал в плен в Курской области.

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Комментарии
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МГ
Маша Глага
Эти твари трусливые. Нация предателей и воров.
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
У немцев для этих целей были фотографии жены и детей, они тыкали нашим солдатам и слёзно говорили - киндер! Я повар или связист, меня заставили! Скоты!
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Типичный хохложопый ублюдок - лживый, трусливый, подлый!
Ответить
4 час.

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