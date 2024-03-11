Самарский драмтеатр покажет “Героя нашего времени”

О предстоящей премьере сообщили в министерстве культуры Самарской области.Так, три дня подряд, 19, 20, 21 апреля на сцене Самарского театра драмы имени Максима Горького состоится премьера спектакля по повести Михаила Лермонтова “Герой нашего времени”.
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