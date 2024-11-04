Air France прекратила полеты над Красным морем из-за светящегося объекта

Авиакомпания Air France временно прекратила полеты над Красным морем до получения новых указаний. Это решение было принято после того, как пилоты заметили светящийся объект в небе во время полета над Суданом, сообщает агентство агентство France-Presse со ссылкой на официальное заявление компании.