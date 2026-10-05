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Царьград

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EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 4,5 у Курильских островов

EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 4,5 у Курильских островов

5 октября на Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 4,5, эпицентр которого находился в 344 км к северо-востоку от Курильска.

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