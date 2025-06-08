БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Айнур Курманов.   Сначала в социальных сетях, затем военкоры, а потом и крупные издания, ссылаясь на свои источники в силовых органах, стали писать о том, что дроны и взрывчатку, которую СБУ использовали для нападения на военные аэродромы в России 1 июня, перевозили через территорию Казахстана.

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