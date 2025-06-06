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Российский бизнесмен похитил почти сотню миллионов на благоустройстве одного сквера

Российский бизнесмен похитил почти сотню миллионов на благоустройстве одного сквера

На Камчатке правоохранители задержали 41-летнего генерального директора строительной компании, который похитил более 75 миллионов рублей во время выполнения муниципального контракта по благоустройству сквера.

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