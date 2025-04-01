«Это хуже, чем Байден»: в Госдуме предсказали итог правления Трампа

Такое мнение высказал в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.<strong>Реализация планов президента США Дональда Трампа по Украине неприемлема для России, заявил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.