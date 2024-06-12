Шоу-бизнес: Зачем певице Нюше были «свободные отношения» с мужем, и что получил каждый из супругов после развода

Нюша, чьи песни неоднократно занимали лидирующие позиции в отечественных чартах и чей голос озвучивал героев зарубежных мультфильмов, была названа именитыми музыкальными изданиями «самым запоминающимся событием последних лет».
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