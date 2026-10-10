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Восемь раз в первый раз. "Чудеса" в ФРГ, в которых обвинят Россию. Начнут со "шпиона"?

Восемь раз в первый раз. "Чудеса" в ФРГ, в которых обвинят Россию. Начнут со "шпиона"?

В Германии политический кризис. Под Мерцем зашаталось кресло. Арестован с поличным экс-глава внешней разведки БНД, шпионивший на… Азербайджан, через который, конечно, выйдут на Россию.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Ожидать что скоро "обанкротится нынешний политический класс в двух главных странах ЕС" вряд ли можно - заменить русофобию и, как следствие, милитаризацию в Европе не на что.
Отсюда слабая надежда на возобновление торговых отношений в обозримое время, к сожалению.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Мерцу следует ежедневно начинать свой день с посещения сожженного рейхстага и знать что русский солдат может повторить свой поход и не только до Бердина но и до Лиссабона а так же до Лондона- и тогда одним новым Нирберским процессом Европа не отделается!