В Германии политический кризис. Под Мерцем зашаталось кресло. Арестован с поличным экс-глава внешней разведки БНД, шпионивший на… Азербайджан, через который, конечно, выйдут на Россию.
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Ожидать что скоро "обанкротится нынешний политический класс в двух главных странах ЕС" вряд ли можно - заменить русофобию и, как следствие, милитаризацию в Европе не на что.
Отсюда слабая надежда на возобновление торговых отношений в обозримое время, к сожалению.
Потомка фашиста на мыло!(
Мерцу следует ежедневно начинать свой день с посещения сожженного рейхстага и знать что русский солдат может повторить свой поход и не только до Бердина но и до Лиссабона а так же до Лондона- и тогда одним новым Нирберским процессом Европа не отделается!