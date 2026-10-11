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Царьград

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Осень "Вивальди": число уничтоженных боевиков ВСУ из Винницы стало рекордным

Осень "Вивальди": число уничтоженных боевиков ВСУ из Винницы стало рекордным

Больше всего военнослужащих ВСУ за минувшую неделю, как и за позапрошлую, было ликвидировано из Винницкой области Украины.

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