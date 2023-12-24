Приемный сын Зверева раскрыл свою зарплату

Приемный сын российского стилиста и шоумена Сергея Зверева раскрыл сумму своего заработка. Сергей Зверев-младший рассказал, что получает 18 тысяч рублей в месяц, работая звукооператором во Дворце культуры в Коломне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии