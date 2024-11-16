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В США нарастили объемы производства «роботов-убийц» для Украины

В США нарастили объемы производства «роботов-убийц» для Украины

В США нарастили объемы производства «роботов-убийц» для Украины Юлия СоколоваПока Трамп и его команда делает оптимистичные заявления о скором прекращении конфликта на Украине, американские производители нарастили объем производства опасного вида вооружений для ВСУ.

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