В США нарастили объемы производства «роботов-убийц» для Украины Юлия СоколоваПока Трамп и его команда делает оптимистичные заявления о скором прекращении конфликта на Украине, американские производители нарастили объем производства опасного вида вооружений для ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии