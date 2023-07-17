«Довыпендривались? Теперь ясно, почему у нас мигранты такие наглые»: жёсткие слова Михеева (я их разделяю)

Уя

Уфимцев я

Где там этот путинский любимчик Хуснуллин? Это его идея притащить в страну миллионы этих... (нехороших людей)!.. Получается, что он тоже в "доле" со всей этой мафией? Только оценивается она не деньгами, которые получают бабы и полиция взятками с мигрантов, а стремительным своим карьерным ростом... А народ России расхлебывает весь этот хуснуллинский бардак!