«Довыпендривались? Теперь ясно, почему у нас мигранты такие наглые»: жёсткие слова Михеева (я их разделяю)
Всё ещё считаете, что что-то изменится в нашу сторону и мы снова ощутим себя хозяевами? Как бы не так.
Комментарии
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Хватит это зверье тащить в Россию. И нечего нас приучать к их повадкам.
Где там этот путинский любимчик Хуснуллин? Это его идея притащить в страну миллионы этих... (нехороших людей)!.. Получается, что он тоже в "доле" со всей этой мафией? Только оценивается она не деньгами, которые получают бабы и полиция взятками с мигрантов, а стремительным своим карьерным ростом... А народ России расхлебывает весь этот хуснуллинский бардак!
Владимир Владимирович! ДОКОЛЕ?!!!
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