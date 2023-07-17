Закон и Порядок

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«Довыпендривались? Теперь ясно, почему у нас мигранты такие наглые»: жёсткие слова Михеева (я их разделяю)

«Довыпендривались? Теперь ясно, почему у нас мигранты такие наглые»: жёсткие слова Михеева (я их разделяю)

Всё ещё считаете, что что-то изменится в нашу сторону и мы снова ощутим себя хозяевами? Как бы не так.

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Комментарии
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А
Александр
Хватит это зверье тащить в Россию. И нечего нас приучать к их повадкам.
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9 час.
Уя
Уфимцев я
Где там этот путинский любимчик Хуснуллин? Это его идея притащить в страну миллионы этих... (нехороших людей)!.. Получается, что он тоже в &quot;доле&quot; со всей этой мафией? Только оценивается она не деньгами, которые получают бабы и полиция взятками с мигрантов, а  стремительным своим карьерным ростом... А народ России расхлебывает весь этот хуснуллинский бардак!
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7 час.
СК
Степан Капуста
Владимир Владимирович! ДОКОЛЕ?!!!
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2 час.

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