В «Алых парусах» вспомнят известного мецената

21 ноября в 18.00 в рамках арт-клуба А.Грина в культурном центре «Алые паруса» пройдёт встреча, посвящённая 230-летию со дня рождения Сергея Строганова — выдающегося мецената и основателя первой в России рисовальной школы.
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