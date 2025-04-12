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Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией — Le Figaro

Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией — Le Figaro

Армия Франции готовится воевать с Россией на границе с Румынией. Об этом сообщает Le Figaro. Французские военные картографируют территорию на границе Румынии с Украиной и Молдавией на случай возможного столкновения между НАТО и Россией.

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