Татарстан халкын «Кичке уен» республика фестиваленә чакыралар

15 августта 15.00 сәгатьтә Кайбыч районында «Кичке уен» республика фестивале була. Бу хакта Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә инновацияләр һәм традицияләр саклау ресурс үзәгенең проект эшчәнлеге һәм мәдәни инициативаларга ярдәм итү секторы мөдире Гүзәл Фәезова «Татар-информ» мәгълүмат агентлыгында матбугат очрашуында хәбәр итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии