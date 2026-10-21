В Омске запретят выгуливать собак в скверах, бульварах, парках и на набережных. Власти Омска расширяют список мест, где не допускается выгул домашних животных.
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