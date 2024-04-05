Кимаковский: ВС Украины покинули ряд позиций на окраине Часового Яра

Войска киевского режима выводят свои части с окраин Часового Яра в ДНР. Для украинской армии здесь сложилась неблагоприятная ситуация, сообщает советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
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