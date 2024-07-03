В порту Нигерии изъяли крупную партию оружия при незаконном ввозе в страну якобы из Турции Таможенная служба Нигерии (NCS) во время проверки грузов обнаружила и изъяла крупную партию оружия и боеприпасов.
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В порту Нигерии изъяли крупную партию оружия при незаконном ввозе в страну якобы из Турции Таможенная служба Нигерии (NCS) во время проверки грузов обнаружила и изъяла крупную партию оружия и боеприпасов.
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