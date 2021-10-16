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Второй благотворительный концерт в поддержку онкобольных музыкантов пройдет в Тагиле

Второй благотворительный концерт в поддержку онкобольных музыкантов пройдет в Тагиле

На концерте будут звучать камерная музыка, музыкальные инструменты, хоровое и сольное пение. Участие примут известные исполнители Нижнего Тагила Наталья Воронина, инструментальный дуэт «Милонга», ансамбли «Классика-микс», «Лира» и другие музыканты.

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