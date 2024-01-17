Собянин рассказал о результатах пяти лет работы проекта «Открой#Моспром»

За пять лет в проекте приняли участие 15 млн человек Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о проекте «Открой#Моспром», в рамках которого за пять лет с работой промышленных предприятий смогли ознакомиться около 15 млн человек.