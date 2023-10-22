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Закон и Порядок

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Запад платит за разрушение Украины, война нужна американскому ВПК и «дивиденды будущим поколениям»

Запад платит за разрушение Украины, война нужна американскому ВПК и «дивиденды будущим поколениям»

1. Если бы Украину действительно хотели принять в Евросоюз, то западные страны могли бы этого достичь в один шаг: оплатив в 2013 администрации Януковича затраты на переход украинской экономики на европейские стандарты.

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Комментарии
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Александр Рожков
Американскому то ВПК нужна, и дивиденды их поколениям и поколениям кое кого из наших. А нам? И кто слабоумный?
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15 час.

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