«Ростсельмаш» поставит в производство свыше 80 новых моделей техники

Свыше 80 новых моделей техники поставит в производство «Ростсельмаш» до 2028 года, эти планы были озвучены на Международном промышленном форуме «Иннопром-2004», сообщает 11 июля пресс-служба «Агентства инвестиционного развития Ростовской области».