Военкор Коц анонсировал кадровые перестановки после гибели «Эрнеста» и «Гудвина»

Военный корреспондент Александр Коц поделился в своём Telegram-канале новостями о кадровых изменениях в полку после смерти российских солдат Дмитрия Лысаковского (позывной Гудвин) и Сергея Грицая (позывной Эрнест).
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