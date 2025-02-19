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Царьград

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Подозреваемый в нападении на полицейского Владивостока арестован на 2 месяца

Подозреваемый в нападении на полицейского Владивостока арестован на 2 месяца

В Ленинском суде Владивостока один из подозреваемых, причастных к нападению на полицейского на улице Луговой, арестован на два месяца.

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