Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий департамент по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), осудил главу киевского режима Владимира Зеленского за его фотосессию для модного журнала Vogue в 2022 году.
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