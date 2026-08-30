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Царьград

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БПЛА "Север" за ночь уничтожили технику ВСУ в двух областях

БПЛА "Север" за ночь уничтожили технику ВСУ в двух областях

Группировка войск "Север" за ночь уничтожила два миномета и ББМ "Козак", 10 единиц автомобильной техники и 7 наземных робототехнических комплексов ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили в военном источнике.

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