Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год

Члены Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрят вопрос о продлении в 2024 году разрешения на использование в России частот для аналогового ТВ: свои идеи по этому поводу они должны представить к середине ноября, рассказал «Известиям» источник на рынке связи.