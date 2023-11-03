Власти рассмотрят возможность продления работы аналогового ТВ на 2024 год

Члены Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрят вопрос о продлении в 2024 году разрешения на использование в России частот для аналогового ТВ: свои идеи по этому поводу они должны представить к середине ноября, рассказал «Известиям» источник на рынке связи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии