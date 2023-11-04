Ростовчанам напомнили о пожизненном сроке за госизмену из-за публикации видео работы ПВО

По кадрам противник может выяснить, откуда производятся пуски ракет.Видеозаписи с кадрами пуска ракет ПВО и последующим уничтожением цели могут помочь противнику вести корректировку огня непосредственно по батареям противовоздушной обороны или же изменять траекторию удара так, чтобы попытаться их обойти.
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