Ростовчанам напомнили о пожизненном сроке за госизмену из-за публикации видео работы ПВО

По кадрам противник может выяснить, откуда производятся пуски ракет.Видеозаписи с кадрами пуска ракет ПВО и последующим уничтожением цели могут помочь противнику вести корректировку огня непосредственно по батареям противовоздушной обороны или же изменять траекторию удара так, чтобы попытаться их обойти.