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Царьград

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Штурмовиков подготовят муляжами украинских неонацистов на полигоне

Штурмовиков подготовят муляжами украинских неонацистов на полигоне

На полигоне 56-го гвардейского десантного штурмового полка в группе "Север" используют муляжи украинских неонацистов для подготовки новобранцев к боевым задачам.

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