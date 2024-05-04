БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • ВераВерная
    А что автор хотел? Как в Третьяковке -  прогуливаться в тишине, и спокойно рассматривать с разных ракурсов картины? Б..."Парк Победа" : В...
  • Валерий Авгур
    Ну  и кто тебя гнал в первый день на открытие?Статья неоднозначная,осталось двоякое впечатление от манеры освещения ."Парк Победа" : В...
  • Владимир Моргунов
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"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

"Парк Победа" : Выставка трофейной техники. То, чего мы все ждали уже очень давно

Наконец это произошло. Полтора года назад, когда поставки западной техники в нашу страну только начинались, я, как и многие читатели, предполагал, что вскоре эти образцы будут представлены на крупной выставке трофеев.

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Комментарии
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Валерий Авгур
Ну  и кто тебя гнал в первый день на открытие?Статья неоднозначная,осталось двоякое впечатление от манеры освещения .
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4 час.
ВераВерная
А что автор хотел? Как в Третьяковке -  прогуливаться в тишине, и спокойно рассматривать с разных ракурсов картины? Большое скопление людей, естественно, большое, создавать удобства для фоторепортажа никто не обещал.
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2 час.

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