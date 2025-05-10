Почему гол в верхний угол ворот в футболе называют «в девятку»

Даже если вы не фанат футбола, наверняка слышали, как комментатор восторженно кричит: «Удар – и мяч летит в "девятку"!» И хотя сразу понятно, что речь о верхнем углу ворот, откуда взялось это название? Почему не «десятка» или, скажем, «семёрка»? Давайте разберёмся!wikimediaСовременные ворота с перекладиной и сеткой кажутся нам чем-то само собой разумеющимся, но так было не всегда.