Бойцы группировки «Запад» уничтожили минометы и бронетехнику ВСУ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии