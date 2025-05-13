Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы группировки «Запад» уничтожили минометы и бронетехнику ВСУ

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили минометы и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции.

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