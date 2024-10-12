Политнавигатор Не успели остыть следы бесстрашной одесситки, развернувшей у обезглавленного постамента Екатерины русский триколор, как некий гражданин сжег на том же месте украинские флаги.
На месте, где одесситка развернула триколор, сожгли украинские флаги
Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Одесса уже не город-герой, раз ею управляют ублюдки-бандеровцы, пидорасово племя
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Это н7е украинский флаг...Это шведская тряпка ...данная ИУДАМ , предавшим Россию и Петра...Для отличия ИУД от войск Петра.Ведь обмундирование шведов и было ЖЁЛТОблакитным...Голубой верх и жёлтый низ.
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10 час.
Сергей Трофимов
и эти портянки называют украинскими флагами идиотизм прогрессирует в укропии
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6 час.
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